Dalla Germania: interesse della Juve per Hudson-Odoi del Chelsea

TORINO – Nuovi nomi per l’attacco della Juventus! Secondo quanto riportato da Sky Deutschland, i bianconeri sarebbero interessati al giovane Callum Hudson-Odoi del Chelsea. La Vecchia Signora è alla ricerca di un innesto nel reparto offensivo e nelle ultime ore si è avvicinata molto ad Edin Dzeko, che potrebbe trasferirsi a Torino. La società, però, continua a guardarsi intorno e nel mirino sarebbe finito anche il giovane attaccante inglese. Su di lui, tuttavia, sarebbe da tempo forte l’interesse dei campioni d’Europa del Bayern Monaco, che avrebbero già avviato i contatti con i Blues. Sullo sfondo anche l’RB Lipsia, che segue da lontano Hudson-Odoi, osservando le mosse delle altre contendenti. In attesa di ulteriori sviluppi, intanto la Juve si muove sul mercato, a caccia di nuove forze in attacco.