Cuadrado tra i re degli assist: in Europa meglio solo De Bruyne e Kane

TORINO- Determinante nel 2-1 rifilato in rimonta al Torino è stato Juan Cuadrado, autore degli assist per le reti di Weston McKennie e Leonardo Bonucci. Il colmbiano si dimostra così sempre più determinante per questa Juve, come certificato anche dal dato sugli assist. Come riferito da OptaPaolo, meglio del numero 16, in Europa, hanno fatto solo Kevin De Bruyne (10) e Harry Kane (11).