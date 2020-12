Cuadrado, offerta faraonica dalla Cina

TORINO – Non più giovanissimo, Juan Cuadrado è ancora un punto fermo della Juventus. Il colombiano sembrerebbe andare verso un nuovo rinnovo contrattuale con la Juventus, ma stando a quanto riferisce Fichajes.net, potrebbe venire tentato da un’offerta in arrivo dalla Cina. Il Guangzhou Evergrande sarebbe infatti pronto ad offrirgli un contratto per tre stagioni da 12 milioni di euro all’anno. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<