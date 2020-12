Cuadrado e McKennie sono due fotocopie e il colombiano scherza: “Grande partita gemello”

TORINO – Dopo la vittoria per 3-1 sul Genoa, Juan Cuadrado ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram ufficiale. L’immagine ritrae il colombiano e Weston McKennie che, fisicamente, sembrano due fotocopie. Allora ecco la didascalia scherzosa dell’esterno: “3 punti importanti grazie a Dio. Grande partita gemello McKennie”. Poi è arrivato anche il post sul profilo ufficiale della Juventus: “Gemelli. Come li volete chiamare? McCuadra o Cuadrennie?”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<