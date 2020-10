Crotone-Juventus, le pagelle di Di Livio: Morata il migliore, rosso all’esordio per Chiesa

TORINO – La Juventus pareggia con il Crotone in trasferta 1-1. Di seguito riportiamo le pagelle di Angelo Di Livio.

BUFFON 6 – Incolpevole sul gol, per il resto fa il suo guidando i suoi compagni, dandogli indicazioni e suggerimenti dalla porta.

DEMIRAL 6 – Torna da titolare e si comporta in maniera ordinata

BONUCCI 5 – Colpevole sull’azione che ha portato al rigore del Crotone, fin troppo ingenuo ultimamente.

DANILO 5.5 – Da quando è centrale nella linea a tre partecipa di più al gioco bianconero, si perde qualche marcatura di troppo.

FRABOTTA 5 – La buona volontà di questo ragazzo non è bastata per una sufficienza in pagella, troppi errori negli ultimi metri e nell’ultimo passaggio.

CHIESA 6 – Nonostante il cartellino rosso al minuto 60′ il suo esordio non è stato da buttare. L’assist per il gol di Morata gli vale il 6 in pagella.

BENTANCUR 5.5 – Ultimamente poco presente nell’azione, i suoi numeri e la sua qualità (sicuramente indiscussa) non si vedono da tempo.

ARTHUR 5.5 – Non brilla, si limita a fare il “compitino”. La Juventus ha bisogno del suo dinamismo e delle sue idee, che per ora non si sono viste.

PORTANOVA 5.5 – Grande sorpresa della partita, ma la sua giovane età e la sua poca esperienza di certo non aiuta la Juventus: troppa fretta e sbaglia alcune giocate.

KULUSEVSKI 6.5 – Il miglior acquisto della Juventus del mercato estivo. Corre, dribbla, inventa: un vero e proprio gioiello che i bianconeri devono fare crescere.

MORATA 7 – Lo spagnolo ritrova il gol e la fiducia. Nel secondo tempo sfortunato a colpire il palo con un bel colpo di testa.