Calciomercato Juventus, serve un’altra punta: ora Paratici pensa a…

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Come sappiamo, una delle richieste di Andrea Pirlo per il calciomercato estivo era una quarta punta da affiancare a Morata. Dybala e Cristiano Ronaldo. La Juventus alla fine ha deciso di concentrarsi su altri obiettivi e nel finale di mercato tutte le energie sono state spese per portare a Torino Federico Chiesa. Ma un quarto attaccante era un obiettivo concreto, come confermato dall’interessamento importante per Moise Kean, che poi si è accasato al PSG. Nei piani bianconeri comunque rimane l’idea di trovare una nuova punta e Paratici ci starebbe già lavorando.

Sul taccuino del dirigente bianconero infatti ci sono vari obiettivi per il reparto avanzato. In particolare – come riportato da Tuttosport – ce ne sarebbero tre, che corrispondono all’identikit dell’attaccante ricercato dalla Juve. Giovani, talentuosi e di grande prospettiva: proprio come Kean. I primi due nomi portano in Olanda: fari puntati su Myron Boadu dell’AZ e su Donyell Malen del PSV, rispettivamente talenti di 19 e 21 anni. Entrambi fanno parte della scuderia di Mino Raiola, storico alleato di calciomercato della Juventus. Ma c’è anche un’altra pista interessante.

Stiamo parlando di Gianluca Scamacca, di proprietà del Sassuolo (società "amica" della Vecchia Signora) e ora in prestito al Genoa. L'ariete classe '99 lo scorso anno si è messo in gran luce nell'Ascoli in Serie B e ora è chiamato al grande salto nella massima serie. La Juventus lo seguirà e se il ragazzo convincerà, potrà davvero diventare un'opzione interessante per l'attacco bianconero del futuro. Intanto Paratici sfoglia la margherita e studia le alternative, ma non solo per il reparto offensivo.