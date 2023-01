Juve, la vittoria cambia poco. Ancora critiche ad Allegri: “Siamo stufi…”

Parte come meglio non poteva il 2023 della Juventus, che riesce in extremis ad espugnare lo Zini di Cremona grazie ad una prodezza su punizione del solito Milik. In contemporanea il Napoli inciampa contro l'Inter e la Vecchia Signora si porta a meno sette dal sodalizio campano, che guida la classifica di Serie A. Sette successi consecutivi conditi da altrettanti clean sheet hanno riportato in auge la squadra di Allegri, tuttavia gran parte del pubblico bianconero non è ancora soddisfatto e risparmia aspre critiche al tecnico toscano. Nella nostra gallery abbiamo raccolto dei post emblematici dei tifosi juventini che nonostante gli ultimi risultati non tollerano più Allegri<<<