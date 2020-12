Cristiano Ronaldo fa passi in avanti: “La prossima volta provo l’intervista in italiano”

TORINO – Nel post-partita di Genoa-Juve, Ronaldo ha parlato ai microfoni di Sky Sport nella consueta intervista al migliore in campo. Tra gli argomenti affrontati è venuto fuori anche quello della lingua italiana. Al portoghese è stata fatta una domanda e CR7 ha risposto così: “La prossima volta provo a fare l’intervista in italiano”. Probabilmente, al numero 7 bianconero, sono arrivate le critiche sul fatto di non aver ancora imparato la lingua nel campionato in cui gioca e vuole vincere anche questa sfida. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<