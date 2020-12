CR7 ringrazia la Juve: “Non ce la farei mai senza il vostro aiuto. Tutti insieme per i nostri obiettivi”

TORINO – Al termine del derby vinto dalla Juve per 1-2, il fenomeno portoghese Cristiano Ronaldo ha pubblicato un post sul suo account Instagram, in cui ringrazia la squadra e il Presidenre Andrea Agnelli per gli omaggi ricevuti in occasione dei 750 gol. Di seguito il post di CR7.

”Il Presidente Agnelli rappresenta questo fantastico club in questo momento importante della mia carriera. Ma un ringraziamento speciale va anche alla squadra che ho dietro, non ce la farei mai senza il vostro aiuto. Andiamo, andiamo! Tutti insieme per gli obiettivi di questa grande stagione”. Parole che mandano in visibilio tutto il popolo bianconero.