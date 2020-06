TORINO – Cristiano Ronaldo non si ferma mai, e questa ormai può suonare come una banalità. Il fenomeno portoghese non sembra aver mai abbandonato il suo ritmo di allenamento, neanche nel pieno della quarantena. Oggi, a pochi giorni dalla ripresa del calcio giocato, CR7 si è mostrato ancora più carico al mondo dei social, con cui ha condiviso una foto che lo ritrae alle prese con l’ennesimo allenamento e a cui ha ricordato che “la competizione sta per tornare”.