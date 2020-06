Calciomercato Juventus, ultim’ora bomba: ecco cosa abbiamo saputo

Calciomercato Juventus, notizia in esclusiva: ecco cosa abbiamo saputo

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Tante le novità di calciomercato della Juventus che stanno circolando in questi giorni. Noi abbiamo cercato di far luce su uno dei tanti obiettivi finiti nel mirino di Fabio Paratici e abbiamo raccolto alcune indiscrezioni davvero importanti: la pista che porta ad un grandissimo nome infatti non solo sarebbe assolutamente concreta, ma sarebbe già arrivato anche un “sì” determinante per la trattativa. Ecco nello specifico cosa abbiamo saputo >>>CONTINUA A LEGGERE