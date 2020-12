CR7 da record: solo lui e altri 4 hanno segnato 32 gol in un anno solare in Serie A

TORINO – La sfida del Tardini tra Parma e Juve si è appena conclusa con la vittoria dei bianconeri per 0-4. Le reti sono state messe a segno da Morata, Kulusevski e dalla doppietta dell’infinito Cristiano Ronaldo. Proprio il portoghese, grazie alle due reti di oggi ha realizzato l’ennesimo record della sua storia e soprattutto della Lega Serie A. Come si può leggere dal post social pubblicato dalla Juve infatti, CR7 è diventato uno dei 5 giocatori della storia del campionato italiano ad aver realizzato almeno 32 reti nell’anno solare. Ma attenzione perché, proprio in queste ultime ore, in casa bianconera sono arrivate alcune novità di mercato che hanno davvero del clamoroso: >>>> Acquisto enorme a gennaio, arriva l’annuncio che fa sognare i tifosi: “Tutto vero, colpo mai così vicino!” <<<<