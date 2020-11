CR7 come Pirlo: segna un rigore a cucchiaio a Cesena come il tecnico bianconero fece nel 1997

TORINO – Cristiano Ronaldo ha segnato la rete del momentaneo 1-3 a Cesena contro lo Spezia con un cucchiaio su rigore. Andrea Pirlo, nel 1997, fece la stessa cosa nello stesso stadio (e fu il suo primo rigore tirato con il pallonetto nella sua carriera) in una amichevole con il Brescia contro l’Inter. Lo ha riportato il profilo ufficiale del giornalista Giuseppe Pastore su Twitter: “Cristiano Ronaldo segna con un rigore a cucchiaio nello stadio in cui Andrea Pirlo segnò il primo rigore a cucchiaio della sua carriera (Brescia-Inter, amichevole a Cesena, estate 1997)”. Ma attenzione perché, proprio dopo la vittoria, sono arrivate anche alcune grosse novità di mercato in casa bianconera. Paganini svela i piani per gennaio: “La Juve pensa a…” >>>VAI ALLA NOTIZIA