Torino-Juve | Si grida al miracolo: “Abbiamo vinto il derby della Molle”

Torino è bianconera! Il derby della Mole finisce nelle mani della Juventus che fa un piccolo passo per rilanciarsi in campionato. Match che si avviava verso uno scialbo zero a zero, poi ci ha pensato uno dei più criticati in questi ultimi giorni a risolvere la gara e a regalare alla Vecchia Signora tre punti preziosissimi. Dusan Vlahovic mette a segno la sesta rete in Serie A e agguanta la vetta della classifica marcatori. Ora però serve continuità. Per tornare ad avere grandi ambizioni ci sarebbe bisogno di un filotto, ma intanto godiamoci il successo sui granata.