Chiellini: “Vittoria che ci dà fiducia. Condizione? A una certa età si fa fatica a recuperare”

TORINO – Dopo il successo esterno in casa del Ferencvaros, Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Siamo partiti bene, adagiandoci nel primo tempo e gestendo troppo quando dovevamo accelerare.Nella ripresa, poi, abbiamo trovato maggiore equilibrio. Il gap è alto, ma la vittoria ci dà fiducia dopo quella sullo Spezia. Sarebbe importante fare una bella gara anche domenica a Roma. Condizione? Negli ultimi 20 minuti la fatica si faceva sentire. Sto patendo l'anno di inattività, a una certa età si fa fatica a recuperare. Ringrazio i miei compagni e spero di dare il mio contributo. Sul 4-0 abbiamo staccato la spina, per fortuna sul retropassaggio sbagliato mi ha aiutato Szczesny. Spero di ricambiare il favore".