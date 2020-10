Chiellini torna ad allenarsi in gruppo

TORINO – “La squadra si è ritrovata al Training Center al mattino; come sempre nei post gara chi è stato maggiormente impegnato ha avuto una seduta di scarico in palestra. Forza, possesso palla e partitella per tutti gli altri. E’ rientrato in gruppo Giorgio Chiellini”. Così riporta il sito ufficiale della Juventus. Dunque il difensore bianconero sarà a disposizioni di mister Andrea Pirlo per la partita di domenica prossima alle 15 contro lo Spezia in Liguria. Ieri, nella conferenza stampa post Barcellona, il tecnico della Juve ha chiesto rinforzi per far riposare la rosa e nell’allenamento di oggi Chiellini ha riposto presente. Ma attenzione perché, proprio poco fa, è arrivata una clamorosa novità di mercato in casa bianconera. Ultim’ora improvvisa, l’annuncio sta facendo il giro del web: “Pronta una super offerta!” >>>VAI ALLA NOTIZIA