Dall’accento svedese di Paratici alla clausola che impedisce la cessione della Juve

La vicenda Juventus, con tutto quello che ci gravita intorno, sta fornendo una valanga di materiale ai "capiscioni" che si esprimono sul web senza essere a conoscenza dei fatti. La Vecchia Signora è nell'occhio del ciclone. Per mezza Italia la mannaia è caduta sul capo del club più glorioso d'Italia. In particolare vengono presi di mira Agnelli, Nedved e i loro collaboratori, rei di aver perpetrato una gestione tecnica ed economica fallimentare. Se portare a casa 19 trofei è sintomo di fallimento, forse qualcuno dovrebbe fare il test del palloncino per capire quanto alcool ha nel sangue. Ma al di là della becera ironia, proviamo a sdrammatizzare il momento particolarmente complicato della Juve, andando a sfogliare come il pubblico del web sta continuando a commentare le vicende bianconere. Potete scorrere rapidamente la nostra gallery<<<