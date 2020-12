TORINO – Si è dimessa la rettrice dell’Università per Stranieri di Perugia, Giuliana Grego Bolli. Il motivo, indubbiamente, è legato al caso Suarez: “È una decisione che ho preso da poche ore, con profondo rammarico e personale sofferenza, dopo due anni di gestione sfidante, ma anche proficua dell’Istituzione, che sono stata onorata di aver servito come rettore, dopo aver prima servito come docente devota e dedicata per oltre quaranta anni”.