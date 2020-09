Capello: “Morata tecnicamente valido. Lo spagnolo insieme a CR7 e Dybala? E chi corre?”

TORINO – Fabio Capello ha parlato di Juventus e Morata ai microfoni di Radio Deejay: “Morata? C’erano tante possibilità, capito che non si poteva arrivare a Dzeko hanno puntato su Morata. E’ un giocatore maturo, importante, tecnicamente valido, non un grandissimo goleador, però secondo me è un punto di riferimento. Non so come farà giocare questa squadra Pirlo, ha abbondanza, forse manca qualcosa in difesa in attesa degli infortunati, ma è un giocatore che mi è sempre piaciuto perché è un giocatore intelligente. Giocare insieme a Dybala e Ronaldo? Sì ma chi corre per loro? Tutti gli altri devono correre per loro. Se guardi il Liverpool o il Manchester City, corrono tutti. Invece noi abbiamo ancora questo modo di giocare con gli attaccanti che restano lì davanti e rientrano ogni tanto. Per i centrocampisti diventa un supplemento di lavoro”.