Capello: “Morata è il Benzema della Juve”

TORINO – L’ex allenatore della Juve Fabio Capello, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, dove ha parlato anche di Morata.

“Mi sembra che in questo momento Morata sia il Benzema della Juve per Ronaldo. È un tandem che potrebbe dare molte soddisfazioni, lo spagnolo crea spazi per il portoghese. Dybala, invece, deve migliorare la sua condizione. Al momento è troppo passivo, cerca la giocata ma non riesce a dribblare. Al momento va aspettato, quando starà bene anche lui tornerà utile”.