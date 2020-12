Canovi: “Offerta Juve per Dybala importante. Come lui pochi, ma ci sono”

TORINO – Ai microfoni di “TMW Radio” l’operatore di mercato Dario Canovi ha commentato lo scoglio del rinnovo contrattuale di Paulo Dybala: “Non credo ci siano club disposti a pagare più della Juventus per Paulo Dybala. Credo che 9 milioni, considerato anche che mancano molti introiti, siano una cifra talmente importante che ci si dovrebbe mettere una mano sulla coscienza“.

Sul futuro dell’argentino a Torino: “Dybala dice di amare la Juve? La vita professionale di un calciatore è molto breve, in pochi hanno fatto una scelta di vita vera, come Maldini, Totti e De Rossi. Quando qualcuno dice di amare la maglia, io credo faccia anche i propri interessi. Se un giocatore trova qualcuno disposto a pagare di più, è giusto che vada via. Di Dybala non ne esistono tantissimi, ma ne esistono. In una squadra è molto più importante il gruppo che il singolo, a meno che non si parli di un fenomeno“.

