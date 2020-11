TORINO- Felipe Caicedo, ai microfoni di DAZN, ha parlato dopo l’1-1 con la Juve arrivato al 94′ grazie a un suo gol: “Tutto merito dell’assist di Correa. Ci siamo spinti in avanti sapendo che tutto poteva succedere, non ho parole. Sono sincero, oggi ho sbagliato molti palloni, il campo non era perfetto. Ma noi non molliamo mai, eravamo convinti potesse accadere di tutto. La Juve non ha più giocato negli ultimi 20 minuti”.