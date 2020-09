Buon compleanno, Douglas Costa!

TORINO – A sei giorni dall’avvio del campionato, che si aprirà all’Allianz Stadium con Juventus-Sampdoria, prima giornata della Serie A 2020/21, DouglasCostaspegne trenta candeline, festeggiando il quarto compleanno da giocatore della Juventus.

Douglas ha saputo entrare nel cuore dei tifosi bianconeri grazie alle sue qualità uniche: capace di colpi eccezionali, inarrestabile palla al piede, dotato di una velocità incredibile, tanto da guadagnarsi l’azzeccatissimo soprannome Flash.

Nell’ultima stagione, culminata con la conquista del nono scudetto consecutivo, ha saputo regalare grandi giocate, segnando tre reti: una in Coppa Italia, su rigore, un gioiello in campionato e un altro in Champions League.

Tanti auguri, Flash!