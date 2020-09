Calciomercato Juventus, Pedullà sicuro: Paratici ci sta provando sul serio!

Calciomercato Juventus, ora Paratici fa sul serio

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Non c’è più molto tempo. A breve avrà inizio il nuovo campionato e Pirlo ha bisogno dei rinforzi giusti con i quali completare la rosa bianconera. La priorità, neanche a dirlo, rimane sempre sistemare il reparto d’attacco. Il tormentone sul prossimo centravanti della Juventus sta andando avanti da settimane, ma ora bisogna arrivare a dama. Ma non solo. Già perché le punte che Pirlo si aspetta dal mercato sono due. Di nomi ne sono stati fatti tanti, ma Alfredo Pedullà non ha dubbi su quale sia il giocatore sul quale Paratici sta puntando fortemente.

Ecco quanto riportato da sito ufficiale del noto esperto di calciomercato: “Malen costa troppo, magari sarà un investimento da rinviare in futuro. Morata sarebbe perfetto, ma l’Atletico Madrid oggi deve innanzitutto prendere un attaccante di spessore. E così la Juve è all’inseguimento di un altro attaccante che completi il reparto offensivo. Il club bianconero ci sta provando seriamente per Moise Kean, ma c’è un piccolo-grande particolare da tenere in considerazione.

Ovvero che l’Everton, poco più di un anno fa (era fine agosto), investì 27,5 milioni più bonus per acquistarlo. E ora non farebbe certo salti di gioia nel rimandarlo alla Juve in prestito, come vorrebbe Paratici. E su questo fronte si lavora per arrivare a una soluzione che possa accontentare tutti, ma la Juve oltre il prestito non può e non vuole andare“. Kean dunque sarebbe il prescelto, probabilmente per essere la quarta punta. Tutto dipenderà dal riuscire a convincere l”Everton a lasciarlo partire in prestito. Ma nel frattempo, occhio anche al mercato in uscita. Ora Pirlo può dare il via libera a ben 9 cessioni: ecco la lista nera! >>>VAI ALLA NOTIZIA