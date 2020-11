Buffon, problema muscolare meno grave del previsto

TORINO – Gianluigi Buffon è stato escluso dalla lista dei convocati per il match di stasera tra Juventus e Ferencvaros. Il portiere, infatti, è stato vittima di un affaticamento al polpaccio, che lo ha costretto a dare forfait, con il giovane Israel chiamato da Pirlo al suo posto. Il problema che ha colpito il numero 77 non dovrebbe però essere particolarmente grave e, già sabato a Benevento, potrebbe rientrare. Ma attenzione perché, proprio in queste ore, stanno circolando anche alcune grosse novità di mercato in casa bianconera, arriva l’annuncio a sorpresa: “Pirlo ha preso una decisione pesantissima!” >>>VAI ALLA NOTIZIA