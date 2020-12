Bonucci: “Siamo stati poco lucidi. Dobbiamo tirare fuori il cuore”

TORINO -Il difensore della Juve Leonardo Bonucci, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky nel post partita di Juve-Torino.

"Oggi siamo stati poco lucidi e molto molli sulle seconde palle. Dobbiamo avere più convinzione e cercare di dominare le partite per tutti i 90 minuti. Il mio codice è quello di dare continuatà alle vittorie. Io credo che non sia una questione di testa ma di cuore, deve arrivare dentro di noi la voglia di andare avanti e tirare fuori il cuore. Solo cosi si può andare avanti e cercare di costruire qualcosa di importante".