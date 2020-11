TORINO- Leonardo Bonucci è stato escluso dalla lista dei convocati per il match di stasera con il Ferencvaros. Troppo fastidioso il dolore muscolare che lo ha costretto a saltare anche la gara con il Cagliari. Stando a quanto riportato da Tuttosport, però, il numero 19 potrebbe tornare a disposizione già per la partita di sabato a Benevento. Buone notizie per Pirlo che, intanto, stasera punterà sull’inedito trio formato da De Ligt, Danilo e Alex Sandro.