Boniek su Paolo Rossi: “Stamattina mi si è spezzato il cuore”

TORINO – L'ex giocatore, Zibi Boniek, ha parlato ai microfoni di TMW circa la scomparsa di Paolo Rossi: "Mi dispiace tantissimo e appena ho saputo la notizia stamattina mi si è spezzato il cuore. Stava male ma non lo sapevo, Paolo era capace di nascondere i suoi problemi. Lo ricordo come uno dei più sorridenti e disponibili, sempre pronto per tutto. E' stato un amico vero, in campo col suo numero 9 e fuori. Mi diceva spesso: vieni a trovarmi ad Arezzo, dove ha un agriturismo. Non è stato possibile".