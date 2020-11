Boniek: “La Juve resta la squadra da battere. Dybala? Normale che voglia sempre giocare ma non è possibile”

TORINO -L’ex giocatore della Juve Zibì Boniek, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Libero, dove ha parlato sia della sua ex squadra, ma anche di Paulo Dybala.

SULLA JUVE – ” I bianconeri restano la squadra da battere. È normale una fase di flessione, ma credo serva solo del tempo ai giocatori per assimilare le idee di Pirlo e trovare i giusti automatismi”.

SU DYBALA – " Oggi le grandi squadre non possono permettersi più di avere solo 11 titolari. Capisco che voglia giocare sempre, ma non è possibile. Per me è un giocatore straordinario che ti fa vincere. Sarebbe titolare ovunque. Io lo terrei stretto".