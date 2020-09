TORINO – Federico Bernardeschi sarà out fino ad ottobre. Il problema muscolare rimediato nel ritiro della nazionale in vista delle due partite di Nations League è più grave del previsto e lo costringerà a rimanere ai box almeno fino ad inizio ottobre. Non solo de Ligt e Dybala, dunque, il tecnico Pirlo dovrà fare a meno anche dell’attaccante ex Fiorentina per l’inizio della Serie A.