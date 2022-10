Benfica-Juventus, tifosi inferociti: “Ma la proprietà non si vergogna?”

La Juventus dice addio a qualsiasi speranza di approdare agli ottavi di Champions collezionando la quarta sconfitta nella competizione in 5 gare disputate. L'ingresso tardivo dei giovani Miretti, Soule e Iiling fornisce una scossa importante nella seconda parte del primo tempo, ma non basta. Allo stadio Da Luz Benfica-Juve finisce 4 e 3. I lusitani festeggiano, mentre i bianconeri riprecipitano nel baratro.

Non che le due vittorie su Torino ed Empoli avessero fatto cambiare idea ai tifosi bianconeri, ma l'ennesima sconfitta in Europa ha portato i supporter della Vecchia Signora all'esasperazione. Ci si aspettano provvedimenti duri nei confronti di Allegri e non solo. Ecco come è stata presa sui social la disfatta in Portogallo<<<