Atalanta, Gasperini: “Turnover? Sto pensando alla partita di domani, non a quella con la Juve”

TORINO – Il tecnico dell'Atalanta, Gianpiero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa prima del match con la Fiorentina: "Tutte e quattro le squadre giocheranno lo stesso numero di partite. Io cercherò sempre di mettere la squadra migliore, sto pensando alla partita di domani non a quella con la Juventus. Pessina era infortunato, ad esempio, poi si è conquistato il posto sul campo. Hanno giocato tutti i componenti della rosa, tutti hanno avuto delle occasioni. Poi le opportunità te le conquisti con le prestazioni, non distinguo nemmeno chi entra dall'inizio o a partita in corso. Non ci sono riserve o titolari. Sutalo? Non mi sta dando le risposte, altrimenti avrebbe giocato di più".