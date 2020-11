Assessore Sport Napoli: “Solo un ladro juventino può rubare i cimeli di Maradona”

TORINO – Sono ormai piu di due giorni che a Napoli c’è un continuo pellegrinaggio verso il San Paolo e altri luoghi significativi per rendere omaggio a Diego Armando Maradona e in ogni angolo della città c’è un pezzo di storia che parla sempre del Pibe de Oro. A tal proposito è intervenuto anche l’Assessore dello Sport di Napoli Ciro Borriello che, ha parlato dell’intenzione delle istituzioni di raccogliere i cimeli rimasti legati al numero 10, lanciando una vera e propria bordata alla Juve e a tutti i tifosi bianconeri.

“L’area è sorvegliata da telecamere a circuito chiuso, ma non abbiamo custodi disponibili. Se anche grazie alla vostra disponibilità e cassa di risonanza si riuscissero a trovare persone disponibili a fare turni, noi del Comune ne saremmo grati e pronti a ringraziare. Devo anche dire che non sono particolarmente preoccupato. Non credo esista un ladro che possa avere l’ardore di rubare i cimeli di Diego, anche se ci sono maglie preziose. Dovesse accadere una cosa del genere, allora ci potrà essere una sola spiegazione: che il ladro sia juventino“. Chissà come reagiranno dalle parti della Continassa dopo queste dichiarazioni.