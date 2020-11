Calciomercato Juventus, sprint improvviso per un gioiello: contatti avviati!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Come succede praticamente ogni anno, la nuova stagione lancia al grande calcio giovani talenti di cui quasi nessuno sapeva niente solamente pochi mesi prima. Gioielli che iniziano a risplendere partita dopo partita e che inevitabilmente attirano su di loro le attenzioni delle maggiori squadre italiane e non solo. La Juventus è da sempre molto attenta su questi profili che sbocciano a sorpresa, soprattutto ora che la società bianconera ha deciso di puntare fortemente sui giovani e su una nuova generazione di talenti per inaugurare un nuovo ciclo in prospettiva futura.

Tra i giocatori che stanno rubando la scena c’è un ragazzo italiano (altro punto molto gradito alla Juve) che giornata dopo giornata sta dimostrando di avere grandissime qualità nonostante la giovanissima età. Stiamo parlando di Matteo Lovato, difensore centrale classe 2000 di proprietà del Verona. Personalità, fisico, grande concentrazione e attenzione sono caratteristiche speciali e rare per un difensore di appena 20 anni con pochissima esperienza alle spalle. Tutte qualità che non sono passate inosservate alle big italiane, tra le quali c’è sicuramente anche la Juventus.

Come riferito infatti da calcioercato.com, i bianconeri avrebbero ormai rotto gli indugi e si sarebbero decisi a fare sul serio per Lovato, soprattutto dopo la grande prestazione del centrale gialloblu allo Stadium. Paratici avrebbe infatti già avviati i primi contatti, conscio della grande attenzione che il ragazzo ha attirato su di sé. Per bruciare la folta concorrenza bisogna fare in fretta e la Juve sarebbe pronta a partecipare all'asta. Il Verona valuta già molto il proprio gioiellino: circa 15 milioni di euro, forse anche di più viste le sue qualità e soprattutto le grandi prospettive di crescita.