Arthur ko, Juve preoccupata: prossimi match a rischio

TORINO- Brutte notizie in casa Juventus. Al 25′ del primo tempo della partita contro l'Atalanta, il brasiliano Arthur ha chiesto il cambio. L'ex Barcellona, dopo un duro scontro con l'argentino Romero, è stato immediatamente fasciato all'altezza della coscia destra, uscendo poi dal campo con l'ausilio dei medici bianconeri, che lo hanno accompagnato negli spogliatoi. Le prime impressioni non lasciano presagire nulla di buono e il giocatore potrebbe saltare le gare con Parma e Fiorentina.