Alice Campello su Morata: “Padre fantastico, ecco come ci siamo conosciuti”

TORINO – Alice Campello, moglie di Alvaro Morata, ha parlato ai microfoni del quotidiano “Chi” su come ha conosciuto il giocatore spagnolo: “Lui aveva visto una mia foto e aveva chiesto a molte persone se mi conoscevano, per presentarci, ma non avevamo amicizie in comune. Così mi ha scritto (su Instagram). Gli ho risposto dopo molto tempo e, alla fine, ci siamo visti. Quando l’ho conosciuto, mi ha colpita perché ho subito capito che era molto serio. Per esempio, due settimane dopo il nostro primo appuntamento, si è fatto otto ore di macchina per conoscere la mia famiglia, ed è tornato molto tardi a Torino, anche se il giorno dopo doveva allenarsi presto. Questo e mille altri gesti. I suoi amici e la famiglia non lo avevano mai visto così e lui non smetteva di dirmi che mi voleva sposare: alla fine, me l’ha chiesto otto mesi dopo che avevamo iniziato a frequentarci. Da allora sono passati quasi cinque anni e tre figli. Penso sia così quando ti innamori davvero: cambi le priorità e vuoi solo costruire qualcosa con la persona che ami. Per me è stato lo stesso”.