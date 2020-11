TORINO- In casa Juventus, a due giorni dalla sfida di Champions League con il Ferencvaros, si fa la conta dei giocatori a disposizione. Alla sfida in terra ungherese mancherà sicuramente Alex Sandro che, come riportato da Sky Sport, non ha ancora recuperato in pieno dal fastidio alla coscia che lo ha fermato ad inizio settembre. Il numero 12 brasiliano, quindi, dovrebbe tornare a disposizione dopo la sosta per le Nazionali.