Alex Sandro: “La vittoria di Barcellona dà morale, vogliamo lo scudetto. Rossi? Era molto famoso in Brasile”

TORINO- Ai microfoni di Sky Sport, Alex Sandro ha parlato del momento della Juventus: “Rossi? Mi dispiace per i suoi familiari e per tutto il mondo del calcio in generale. Nel 1982, per noi brasiliani fu il “Carrasco” (carnefice ndr.), decidendo il Mondiale. Era molto famoso in Brasile, non lo conoscevano solo in Italia. Barcellona? Bella vittoria per noi, vincere al Camp Nou con quel risultato ti alza il morale. Derby? All’intervallo ci siamo detti che potevamo fare di meglio. Nel secondo tempo siamo stati bravi, cattivi e lucidi in quello che abbiamo fatto. Genoa? In casa loro è sempre difficile. Anche gli altri anni, quando siamo andati là, loro erano nella stessa posizione e non siamo riusciti a vincere. Scudetto? Il Milan sta facendo bene, ma noi siamo la Juve e siamo sempre stati forti. A fine stagione vogliamo essere primi e se da adesso in avanti vinciamo fino alla fine possiamo rivincere lo scudetto”.

