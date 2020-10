Serie A, diversi club in ritardo nel pagamento degli stipendi

TORINO – Come riportato dal quotidiano Il Mattino, diversi club di Serie A sono in ritardo nel pagamento degli stipendi ai propri calciatori. La scelta di non far entrare neanche i 1000 tifosi allo stadio per le partite, sarebbe stata la mazzata finale, con la situazione che potrebbe aggravarsi ulteriormente in queste settimane. Per questo, a breve, potrebbe essere convocata una riunione tra i presidenti di Serie A e l’AIC (Associazione Italiana Calciatori). Ma attenzione perché in queste ore sono arrivate anche alcune clamorose novità di mercato in casa bianconera. Doppia bomba, in Spagna sognano: si parla di due scambi totalmente folli! >>>VAI ALLA NOTIZIA