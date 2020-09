TORINO- Dopo il successo ottenuto all’ultimo sulla Fiorentina, l’Inter vince anche a Benevento e si porta in testa alla classifica con sei punti in compagnia di Milan, Verona e Napoli (in attesa di Lazio-Atalanta). Ai ragazzi di Inzaghi non basta la doppietta di Caprari, troppa è stata la differenza di qualità in campo. Per la banda-Conte in gol Lukaku (doppietta), Gagliardini, Hakimi (autore di un’ottima prestazione) e Lautaro Martinez.