Calciomercato Juventus, Di Marzio a bomba: Paratici prepara il gran finale!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, le speranze di Pirlo di vedere alla Continassa l’arrivo di altri nuovi giocatori non è da escludere. “Ci sono stati dei malumori tra l’allenatore del Chelsea, Lampard, e Marcos Alonso dopo l’ultima partita di campionato“. Lo spagnolo ha guadagnato prima un cartellino giallo all’ottavo minuto del primo tempo ed è poi stato sostituito al 46esimo. Prosegue Di Marzio – “una situazione che potrebbe nei prossimi giorni facilitare la partenza dell’esterno che continua a piacere in Italia“. La dirigenza bianconera vorrebbe approfittarne ma non è la sola ad essere interessata al calciatore.

I nerazzurri, infatti, non hanno intenzione di tirarsi indietro. Marcos Alonso e Kantè sono due pupilli di Conte. Il derby d’Italia, dunque, è già cominciato. Il calciomercato però non fa sconti a nessuno. Prima la Juventus deve vendere. Qualora De Sciglio dovesse lasciare i bianconeri, allora la Vecchia Signora potrebbe cercare di affondare gli artigli sul difensore spagnolo. Per il quale Paratici avrebbe già in mente la mossa con cui tentare l’affondo già nelle prossime ore.

Il piano è chiaro: cedere (oltre a De Sciglio, occhio anche a Rugani in uscita), per poi tentare un nuovo affare “alla Morata”. Nello specifico quindi, un prestito oneroso con diritto (o obbligo) di riscatto. Formula che potrebbe incontrare il favore del Chelsea, chiamato a dover lasciar partire qualcuno negli ultimi giorni di mercato. Uno tra Marcos Alonso ed Emerson Palmieri potrebbe dire addio ai Blues e in entrambi i casi la Juventus sarebbe pronta ad approfittarne. Un vice Alex Sandro serve a Pirlo, è chiaro. Nelle prossime ore sono attese novità in tal senso. Ma non è ancora tutto. Il Maestro aspetta infatti altri rinforzi subito: ecco come sarà la formazione definitiva di Andrea Pirlo con Morata e gli altri nuovi colpi in arrivo! >>>VAI ALLA NOTIZIA