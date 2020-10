Santos: “Giochiamo con tre punte mobili per non dare riferimenti, l’assenza di Ronaldo non ci ha snaturato”

TORINO – Fernando Santos, ct del Portogallo, ha parlato in conferenza stampa dopo il rotondo successo per 3-0 sulla Svezia: “Abbiamo concordato con tutta la squadra di giocare con tre giocatori di movimento in avanti come stiamo facendo ultimamente. Abbiamo tre punte mobili abili a non dare punti di riferimento all’avversario come Ronaldo, capace comunque di giocare in entrambi i modi. Avremmo potuto giocare con Ronaldo o Jota senza snaturare le caratteristiche della squadra”. Ma attenzione perché, sempre in queste ultimissime ore, sta circolando anche una pesante novità di mercato in casa bianconera. Scatta l’allarme rosso: ecco la notizia che sta terrorizzando i tifosi bianconeri >>>VAI ALLA NOTIZIA