Calciomercato Juventus, che botta: arriva la notizia che fa tremare i tifosi

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Come nostro solito, in questi giorni vi stiamo tenendo aggiornati su tutte le voci e le indiscrezioni di calciomercato che stanno continuando a circolare in orbita Juventus. E di notizie ce ne sono davvero tante. Soprattutto per quanto riguarda il mercato in entrata, sono arrivate diverse novità molto grosse. Fabio Paratici infatti starebbe già valutando tantissimi nomi, sia per quanto riguarda la prossima sessione di calciomercato di gennaio, che per la prossima estate. Ma occhio anche al mercato in uscita e a qualche (brutta) sorpresa che potrebbe arrivare.

E quando si parla di brutte sorprese e di mercato in uscita, il primo nome che balza subito alla mente è ovviamente quello di Paulo Dybala. L’argentino è diventato ormai un beniamino dei tifosi bianconeri e la Juve vorrebbe blindarlo con un rinnovo importante. L’idea della società sarebbe quella di far diventare la Joya una vera e propria bandiera bianconera. Una volontà apparentemente condivisa da Dybala, che in passato ha resistito a tante offerte importanti pur di rimanere a Torino. Ma in futuro le cose potrebbero cambiare, soprattutto nel caso in cui questo attesissimo rinnovo non dovesse arrivare.

Già perché, volontà condivise a parte, a parlare alla fine sono i fatti. E le carte. Per ora però su queste carte non è arrivata nessuna firma, anzi la lunghissima trattativa per il prolungamento di contratto non accenna a sbloccarsi. E a tutto questo, ora si aggiunge anche un’altra notizia che fa tremare i tifosi bianconeri. Stando a quanto riferito dal Daily Express infatti, il ricchissimo Chelsea di Abramovic sarebbe pronto ad un assalto concreto per Paulo Dybala. Un’offensiva supermilionaria dei Blues potrebbe complicare ancor di più la situazione e questa volta, senza rinnovo, la Joya potrebbe anche decidere di ascoltare le proposte inglesi. L’allarme è già scattato, la Juve è avvisata. Ma intanto, come accennato poco fa, occhio anche la mercato in entrata. Tra affari rimandati e obiettivi ancora caldi, Paratici ha già le idee chiare in vista di gennaio e non solo: ecco i 13 grossi obiettivi nel mirino bianconero! >>>VAI ALLA NOTIZIA