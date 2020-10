Prof. Mirone: “Il Genoa è costato due positivi al Napoli, giocare con l’AZ un rischio”

TORINO – Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, il responsabile dei tamponi Covid-19 del Napoli Vincenzo Mirone, ha parlato della situazione che ha visto coinvolta la squadra nelle ultime settimane: “Per giovedì avremo risposte sui nuovi tamponi. Da tecnico riscriverei protocolli adeguati a questo periodo molto simile al primo Covid. L’UEFA dovrebbe intervenire per la gara con l’AZ, come è intervenuta la Lega per il caso Juve-Napoli. Il Genoa ci è costato la positività di Zielinski ed Elmas, giocando con l’AZ, che ha tanti positivi, metteremmo a rischio la salute degli altri giocatori”. Ma attenzione perché, proprio dopo la vittoria in Champions, è arrivata una clamorosa notizia di mercato in casa bianconera. A gennaio possibile colpo da brividi: lo ha chiesto Pirlo! >>>VAI ALLA NOTIZIA