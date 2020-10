Nazionale, il medico Ferretti: “El Shaarawy è positivo al coronavirus”

TORINO – Prima della conferenza stampa di Mancini e Chiellini in vista della sfida contro l’Olanda, ha parlato il medico della Nazionale, il professor Ferretti, comunicando la positività al coronavirus di Stephan El Shaarawy: “Stamattina abbiamo ricevuto risultati dei tamponi eseguiti ieri sera all’arrivo in Italia a Bergamo. Un tampone è risultato positivo ed è El Shaarawy. Può anche essere un falso positivo perché ha il sierologico negativo. Tutto il resto del gruppo squadra è stato testato di nuovo stamani. Non abbiamo ancora i risultati. L’allenamento di oggi sarà con distanziamento”. Ma attenzione perché, proprio in queste ore, è esplosa anche una vera e propria bomba atomica per il mercato bianconero. Nuova folle idea, Paratici pensa ad un colpo pazzesco: “Ha già fatto l’offerta!” >>>VAI ALLA NOTIZIA