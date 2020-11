TORINO- Mario Mandzukic è pronto a rimettersi in gioco. L’ex attaccante della Juventus, dopo la separazione dall’Al Duhail avvenuta negli scorsi mesi, è ancora alla ricerca di un nuovo club e potrebbe averlo trovato nel Celta Vigo. Stando a quanto riferito dal quotidiano spagnolo As, però, il futuro del croato in Spagna dipenderà dal nuovo allenatore del club iberico. Se Eduardo Coudet, subentrato a Oscar Garcia, darà il suo benestare, l’affare si farà.