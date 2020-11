Italia, Mancini ancora positivo al Covid

TORINO – Il giorno dopo la bella vittoria in Nations League con la Polonia, arrivano brutte notizie per la Nazionale italiana. Il ct Roberto Mancini, infatti, è risultato nuovamente positivo al Covid dopo essersi sottoposto ad un tampone nelle scorse ore. Il commissario tecnico, che risulta asintomatico, non potrà dunque raggiungere la propria squadra in ritiro per preparare la sfida alla Bosnia di mercoledì. Ma attenzione perché, sempre in queste ultimissime ore, sta circolando anche una grossa novità per il mercato bianconero. Lavori in corso per un nuovo obiettivo per l’attacco: servono 20 milioni di euro e può arrivare a gennaio! >>>VAI ALLA NOTIZIA