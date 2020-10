TORINO- Dopo il gol ai NY Red Bulls, Gonzalo Higuain ha parlato in conferenza stampa: “Nessun sollievo, per tutta la mia carriera ho dovuto fare gol e rendere al massimo. Ho giocato sempre ai massimi livelli, quindi non sento la pressione di dover per forza segnare. Questo è il mio lavoro e più lo faccio e più mi sento meglio. La MLS è un campionato complesso, somiglia alla Serie A e penso che non farò fatica ad adattarmi”.