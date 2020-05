Gravina: “Ipotesi playoff non accantonata, pronti a modalità diverse di chiusura”

TORINO – Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport. Il numero uno delle Federazione ha parlato delle varie ipotesi di ripresa del campionato: “C’è una circolare dell’Inail che ci fa essere più sereni perché chiarisce che c’è responsabilità solo in caso di dolo o colpa grave. L’ipotesi playoff non è accantonata, dobbiamo essere pronti a qualunque evento. Ad oggi esiste la possibilità, attraverso la programmazione deliberata dalla Lega Serie A, fissando la data di partenza nel 13 giugno, di un calendario molto denso di appuntamenti ed impegni. Dobbiamo però essere pronti e metteremo sul piatto della bilancia anche il ricorso ad una modalità diversa per la chiusura del campionato”. Ma attenzione perché, proprio in queste ultime ore, è arrivata anche una pesante novità di mercato in casa bianconera. Tutto confermato, arriva l’annuncio: “Contatti già avviati, può partire!” >>>VAI ALLA NOTIZIA