TORINO- L’avventura di Kwadwo Asamoah all’Inter è giunta ai titoli di coda. L’ex terzino della Juventus, in nerazzurro dall’estate del 2018, ha provato in tutti i modi a convincere Conte a concedergli una nuova occasione, ma senza successo. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, l’ex allenatore bianconero non avrebbe intenzione di puntare ancora sul ghanese, finito fuori dai suoi piani e destinato a cercarsi una nuova squadra.